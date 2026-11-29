Bern - Die Ablehnung der Mehrwertsteuererhöhung zur Finanzierung der 13. AHV-Rente zeigt nach Ansicht von Befürwortern und Gegnern der Vorlage, dass das Volk nicht bereit ist, eine Schwächung seiner Kaufkraft hinzunehmen. Rechte und Linke sind sich weiterhin uneinig darüber, wie eine Finanzierungslösung aussehen könnte Die SVP begrüsste das Nein zur AHV-Zusatzfinanzierung vom Sonntag. Der Bund müsse jetzt im Asylbereich und der Entwicklungshilfe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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