Bern - Sozialministerin Elisabeth Baume-Schneider will nach dem Nein zur Mehrwertsteuer-Erhöhung für die AHV bei der anstehenden AHV-Reform 2023 über die Bücher gehen. Sie wolle sich alle Optionen offenhalten, und es gebe keine Tabus, sagte sie am Sonntag. «Die Lage ist ernst», umschrieb Baume-Schneider in Bern vor den Medien die drohende Situation des AHV-Fonds. Wegen der Mehrausgaben von zunächst 4 Milliarden Franken und ab 2035 geschätzt 5 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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