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Die Mine ging für 530 Mio. USD an ein Konsortium mit Milliardär Li Ka-shing. Der Explorer mit den Claims rundherum ist an der Börse rund 13 Mio. Euro wert.

Gerade hat er mitten im Ausverkauf 3,25 Mio. CAD eingesammelt, zu einem Preis über dem Börsenkurs.

Anzeige. Bezahlte Werbung im Auftrag der NiobiumX Mining Inc., erstellt von der Mithridates Holdings Corporation. Hinweise zu Interessenkonflikten und Risiken am Ende des Beitrags.

Die 48 Shipshaw-Claims von NiobiumX liegen auf fast allen Seiten der Niobec-Mine, die nächste Claimgrenze rund 2 km entfernt. Quelle: NiobiumX (Claims: GESTIM; Geologie: SIGÉOM; Bilddaten: Sentinel-2, EOX, CC BY 4.0).

Für dieses Metall gibt es weltweit nur drei große Minen.

Niob.

Es steckt in Triebwerkslegierungen und in Bauteilen für Hyperschallwaffen.

Nur eine der drei liegt in Nordamerika: Niobec.

Zu ihren Käufern gehörte Milliardär Li Ka-shing.

Und der Gesamtpreis?

530 Mio. USD.

Und was liegt heute ringsum?

Ringsum die Claims eines einzigen Unternehmens.

Schauen Sie sich die Karte oben an.

Der Ring beginnt nur rund 2 Kilometer von der Mine entfernt.

Das Unternehmen heißt NiobiumX.

Gerade hat es in einer ersten Tranche 3,25 Mio. CAD eingesammelt.

Mitten im Ausverkauf, zu 0,53 CAD je Flow-through-Einheit, über dem Börsenkurs.

Warum setzen Anleger 3,25 Mio. CAD auf diesen Explorer?

Das Geld darf nur in die Exploration fließen.

NiobiumX Mining Inc. | WKN: A42GVK | ISIN: CA6539461039 | CSE: NIOX | OTCQB: NIOXF | FWB: O7D0

Börsenwert: rund 13 Mio. Euro.

Sein Projekt heißt Shipshaw.

Deutsche Anleger handeln die Aktie unter anderem auf Tradegate, gettex und bei Lang & Schwarz, zuletzt zu rund 0,25 Euro.

An der CSE hat sich der Kurs seit Januar mehr als verdoppelt.

Und warum gerade jetzt?

In der neuen Börsenwoche will NiobiumX die Details zum Messflug über alle 48 Claims vorlegen.

Es wäre der erste Messflug über Shipshaw seit 2010.

Damals wurde nur das Magnetfeld gemessen.

Danach wurde gebohrt, und die Provinz Québec setzte Shipshaw auf die Liste für eine Detailstudie.

Diesmal sollen Magnetfeld und Strahlung gemessen werden, über alle 48 Claims, mit einem Linienabstand von 50 statt 75 Metern.

Was zeigt sich diesmal?

Der Fahrplan: erst der Messflug.

Dann die Rangliste der Bohrziele.

Dann neue Bohrungen.

Zu jeder Stufe will NiobiumX Details vorlegen, sobald sie beginnt.

Seit Oktober sitzt im Board ein Geologe aus dem Team, das 2014 die Uranlagerstätte Arrow fand.

Jetzt führt er die Suche auf Shipshaw an.

Wer braucht Niob?

Niob macht Stahl fester und Bauteile leichter.

Die USA fördern seit 1959 kein Niob mehr.

Jedes Kilo kommt aus dem Ausland.

Im April 2026 vergab das Pentagon einen Auftrag für seine Rohstoffreserve: Ferroniob für bis zu 160 Mio. USD.

Warum?

Ohne Niob keine Patriot-Rakete.

Ohne Niob keine Tomahawk-Rakete.

Und ohne Niob keine Hyperschallwaffe. Für ihre Bauteile ist es unverzichtbar, schreibt die Washingtoner Denkfabrik CSIS.

Allein die US-Marine plant bis 2031 rund 4.500 neue Hyperschallraketen.

Ersatz gibt es nur mit Abstrichen bei Leistung oder Kosten, schreibt die US-Rohstoffbehörde.

Auch für KI könnte Niob zum Gamechanger werden: Chips mit Niob verbrauchen womöglich bis zu 100-mal weniger Energie, schätzt das belgische Forschungszentrum imec.

Und Europa?

Europa steht vor demselben Problem.

Die EU führt Niob im Critical Raw Materials Act als kritischen Rohstoff.

Kein EU-Land fördert selbst Niob.

Die EU ist vollständig auf Importe angewiesen.

Das verarbeitete Niob der EU kommt zu 86% aus Brasilien und zu 13% aus Kanada.

Woher die EU ihr verarbeitetes Niob bezieht: 86% aus Brasilien, 13% aus Kanada. Quelle: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, WD 5, 11. Juni 2026.

Zwei der drei großen Niobminen liegen in Brasilien.

Eine davon gehört zum chinesischen Konzern CMOC.

An der anderen sind chinesische Investoren beteiligt.

Und fast die Hälfte des brasilianischen Ferroniobs geht schon nach China.

Der Westen versucht weltweit, sich von China und chinesischen Bergbaukonzernen zu lösen.

Damit rücken NiobiumX und die Shipshaw-Claims geopolitisch in eine Schlüsselposition.

Gleichzeitig rüstet Europa auf.

Mit ReArm Europe will die EU über 800 Mrd. Euro für Verteidigung mobilisieren.

Deutschland allein plant für 2027 mehr als 139 Mrd. Euro für die Verteidigung, das Sondervermögen eingerechnet.

Und wer liefert außer Brasilien?

Kanada.

Mit Kanada hat die EU eine Rohstoffpartnerschaft und seit 2025 auch eine Partnerschaft für Sicherheit und Verteidigung.

Als einziges Land außerhalb Europas hat Kanada bevorzugten Zugang zu SAFE, dem Rüstungskreditprogramm der EU im Umfang von 150 Mrd. Euro.

Kanadas Niob kommt aus einer einzigen Mine: Niobec.

Ringsum liegen die Claims von NiobiumX.

Wem gehört das zweite Tief?

Das magnetische Tief auf Shipshaw (blau), gemessen beim Messflug von 2010, mit den 23 historischen Bohrungen von 2010 und 2011. Quelle: NiobiumX; Magnetik: Bericht GM 65540 (Geo Data Solutions für DIOS Exploration); Bohrungen: Gouvernement du Québec.

Im Boden nördlich des Saguenay liegt ein Rätsel aus dem Jahr 1952.

Kanadas geologischer Dienst verzeichnete dort zwei magnetische Tiefs.

Das sind Stellen, an denen das Gestein schwächer magnetisch ist als seine Umgebung.

So verrät sich in diesem Bezirk der Karbonatit, das Gestein, in dem bei Niobec das Niob steckt.

Unter dem ersten Tief liegt Niobec.

Und unter dem zweiten?

Shipshaw, die Claims von NiobiumX.

"Nördlich des Saguenay gibt es zwei magnetische Tiefs", sagte CEO Kirby Renton im Oktober.

"Eines davon ist Niobec. Das andere ist unseres."

Genau dort wurde schon gebohrt.

21 von 23 Bohrungen trafen auf Karbonatit.

2010 und 2011 wurden auf Shipshaw 23 Löcher gebohrt, zusammen rund 5.850 Meter.

Bohrzone Terres Rompues, rund 6 km von der Niobec-Mine: die 23 historischen Bohrungen von DIOS Exploration aus den Jahren 2010 und 2011, 21 davon trafen auf Karbonatit. Quelle: NiobiumX; Gouvernement du Québec, Berichte GM 65544 und GM 66096.

Die 19 Bohrungen von 2011 decken nur die Nordhälfte des Tiefs ab.

Und die Südhälfte?

Für die Südhälfte verzeichnen die Akten der Provinz nur ein einziges Bohrloch, ganz am Rand.

Heute gehört Shipshaw zu 100% NiobiumX.

Die Provinz setzte Shipshaw auf die Liste

Québecs geologischer Dienst wählte fünf Karbonatite der Region für eine Detailstudie aus.

In einem davon liegt Niobec.

Ein anderer ist Shipshaw.

Auf die Liste kam Shipshaw, bevor NiobiumX die Claims erwarb.

Nur bei Shipshaw fand die Studie durchgehend eine einzige Gesteinsart.

Bei Niobec steckt das Niob genau in dieser Gesteinsart.

"Die Provinz hat Shipshaw unabhängig ausgewählt", sagte Renton im November.

"Nun ist es an uns, herauszufinden, was darunter liegt."

Was sucht der Messflug?

Niobec wurde 1967 aus der Luft gefunden, bei einem Messflug, der eigentlich der Uransuche galt.

Diesmal ist Niob das Ziel.

Im Mai ließ NiobiumX neun Kernclaims am Boden vermessen, rund 514 Hektar.

Laut Messbericht deuten die Strahlungswerte auf zwei verschiedene Gesteine im Untergrund hin.

Mehrere Stellen wurden für eine Nachuntersuchung markiert.

"Als Nächstes befliegen wir alle 48 Claims, nicht neun", sagte Renton.

Rund 2.686 Hektar statt 514.

Mehr als das Fünffache.

Der Flug soll Magnetfeld und Strahlung gleichzeitig und hochauflösend messen.

Gesucht werden zwei Signale: schwaches Magnetfeld und erhöhte Thoriumwerte.

Das Magnetfeld lässt sich auch durch den Boden hindurch messen, der das Gestein bedeckt.

Daraus soll eine Rangliste der Bohrziele entstehen.

Der Maßstab dafür ist die Mine nebenan.

Ein Rechenmodell wird mit dem Messbild von Niobec trainiert.

Dann sortiert es die Flächen von Shipshaw danach, wie stark sie diesem Messbild ähneln.

Danach will NiobiumX dort bohren.

"Wo wir zuerst suchen, entscheidet das Rechenmodell. Was dort liegt, entscheidet die Bohrung", sagte Renton.

Wer finanziert die Suche?

Kanadische Anleger.

Kleine Explorer in Kanada kommen gerade schwerer an Geld.

Im Oktober sank die Zahl der Finanzierungen an Kanadas Nebenwertebörse TSX Venture auf 86.

Ein Jahr zuvor waren es 133.

Eine Finanzierung an der CSE brachte im Oktober im Schnitt rund 2,5 Mio. CAD.

Andere Explorer sagten im November ihre Finanzierung ab.

NiobiumX schloss am 24. November die erste Tranche ab: 3,25 Mio. CAD.

Das ist mehr als der Schnitt an der CSE.

Ausgeben darf NiobiumX das Geld nur für die Exploration in Kanada.

Nicht für die Verwaltung.

Fließen soll es nach Québec, auf Shipshaw.

Erst in den Messflug über alle 48 Claims.

Dann in die Bohrungen.

Ausgeben muss NiobiumX es bis Ende 2027.

Verkaufen dürfen die Käufer die neuen Aktien erst nach vier Monaten.

Bis dahin kommt aus dieser Finanzierung keine Aktie auf den Markt.

Wie viel an einem einzigen Bohrziel hängen kann, weiß ein Mann im Board von NiobiumX.

Der Geologe von Arrow

Seit Oktober sitzt Matt Schwab im Board von NiobiumX.

2014 war er Senior Exploration Geologist bei NexGen Energy.

Dort stieß gleich die erste Bohrung in ein geophysikalisches Ziel auf Uran.

So wurde Arrow entdeckt, heute die größte noch unerschlossene Uranlagerstätte Kanadas.

Schwab war an der Entdeckung maßgeblich beteiligt.

Wenige Wochen danach war NexGen an der Börse rund 64 Mio. CAD wert.

Und heute?

Mehrere Milliarden CAD.

Was zeigt der Messflug?

Zwei magnetische Tiefs, gemessen 1952.

Unter dem ersten liegt Niobec.

Die Mine ging für 530 Mio. USD an ein Konsortium, zu dem auch der Milliardär Li Ka-shing gehörte.

Unter dem zweiten liegen die Claims von NiobiumX.

In der neuen Börsenwoche will NiobiumX die Details zum Messflug vorlegen.

Börsenwert der NiobiumX (WKN A42GVK): rund 13 Mio. Euro.

Was liegt unter dem zweiten Tief?

Werbung / Marketingmitteilung. Dieser Beitrag ist Werbung mit eindeutig werblichem Charakter. Er wurde im Auftrag und auf Kosten der NiobiumX Mining Inc. (CSE: NIOX, OTCQB: NIOXF, FWB: O7D0, WKN A42GVK, ISIN CA6539461039, nachfolgend "NiobiumX") erstellt. Er ist keine Finanzanalyse, keine Anlageberatung und weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren.

Ersteller. Mithridates Holdings Corporation, 329 Howe Street, Unit #232, Vancouver, British Columbia V6C 3N2, Kanada. Verantwortlich: Marc Momeni, Director. Fertiggestellt am 28. November 2026 um 06:00 Uhr MEZ; Kursdaten beziehen sich auf den letzten Handelsschluss davor.

Interessenkonflikte (Art. 20 MAR in Verbindung mit der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958). Die Mithridates Holdings Corporation hat mit NiobiumX eine Vereinbarung über die Erstellung und Verbreitung dieses Beitrags geschlossen und erhält dafür von NiobiumX eine Vergütung. Die Vergütung wird von NiobiumX gemäß den Vorgaben der Canadian Securities Exchange per Pressemitteilung offengelegt. Weder die Mithridates Holdings Corporation noch Marc Momeni halten Aktien oder andere Finanzinstrumente der NiobiumX. Beide haben sich verpflichtet, während der Kampagne und 30 Tage danach keine Aktien der NiobiumX zu kaufen oder zu verkaufen. Weil der Ersteller für diesen Beitrag von NiobiumX bezahlt wird, besteht ein Interessenkonflikt.

Fachliche Angaben. Die technischen Angaben wurden von einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101 geprüft und freigegeben: Bertrand Brassard, P.Geo., géo (OGQ Nr. 1067), unabhängiger Berater der NiobiumX. Die Bohrdaten sind historisch (DIOS Exploration Inc., 2010 und 2011) und nicht verifiziert. Für Shipshaw besteht keine Ressourcenschätzung. Die Niobec-Mine erlaubt keine Rückschlüsse auf die Mineralisierung von Shipshaw; NiobiumX ist an ihr nicht beteiligt. Der Verkaufspreis von Niobec erlaubt keine Rückschlüsse auf den Wert der NiobiumX. Li Ka-shing war über die Hongkonger CEF Holdings beteiligt, die je zur Hälfte Cheung Kong (Holdings) und der Canadian Imperial Bank of Commerce gehörte; Käufer von Niobec war ein Konsortium aus Magris Resources, CEF Holdings und Temasek. Zwischen Li Ka-shing oder den übrigen Käufern von Niobec und der NiobiumX besteht keine bekannte Verbindung. Frühere Erfolge von Board-Mitgliedern bei anderen Unternehmen sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse der NiobiumX. Die Ergebnisse der Bodenradiometrie vom Mai 2026 sind vorläufig, spiegeln das Gestein im Untergrund wider und zeigen für sich allein keine Niobmineralisierung.

Risikohinweis. NiobiumX ist ein Explorationsunternehmen ohne Ressourcen, Produktion oder Umsatz. Die Aktie ist hochspekulativ, ein Totalverlust ist möglich. Weitere Finanzierungen können zu Verwässerung führen. Die Liquidität an deutschen Börsenplätzen ist gering; nur mit Limit handeln und nur Kapital einsetzen, dessen Verlust verkraftbar ist. Der Beitrag enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die von der tatsächlichen Entwicklung wesentlich abweichen können.

Haftung. Quellen sind Pressemitteilungen und Pflichtveröffentlichungen der NiobiumX (SEDAR+, CSE) sowie die im Text genannten Quellen. Eine Haftung ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig. Nur für Leser in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Enthaltene Werte: CA6539461039