Magdeburg - Das BSW will sich in gut einer Woche bei der Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt enthalten, was eine Wahl des AfD-Kandidaten Ulrich Siegmund möglich machen würde. "Wenn wir mit Nein stimmen, dann halten wir nach aktuellem Stand den amtierenden Ministerpräsidenten Sven Schulze im Amt. Der ist eindeutig abgewählt worden", sagte die stellvertretende BSW-Fraktionsvorsitzende im Landtag von Sachsen-Anhalt, Claudia Wittig, im "Bericht aus Berlin" des ARD-Hauptstadtstudios auf die Frage, warum das BSW einerseits im Parlament mit der AfD gemeinsam abstimmen, sich aber bei der Wahl zum Ministerpräsidenten enthalten wolle.



Schulze regiere mit einem Kabinett, in dem noch die FDP mit vertreten sei, die gar nicht mehr im Parlament sei. "Das würden die Wähler da draußen wirklich aus demokratischem Verständnis sehr, sehr problematisch finden. Wir möchten Ulrich Siegmund nicht wählen", so die BSW-Politikerin weiter.



Man habe "aber auch nicht die Möglichkeit zu sagen, wir stimmen Nein und nehmen dann also diesen eindeutig abgewählten Ministerpräsidenten für längere Zeit weiter in Kauf. Wir müssen uns mit dem Wahlergebnis, das wir ja nicht zu verantworten haben, einfach pragmatisch ins Benehmen setzen", sagte Wittig.



Sie kritisierte zudem die Politik der sogenannten Brandmauer, die nur dazu geführt habe, dass sich Parteien hinter dieser Brandmauer verschanzt hätten: Die Wähler erwarteten, "dass wir uns pragmatisch mit unserer Politik einbringen, dass wir versuchen, das Leben möglichst besser für die Menschen zu machen", so die BSW-Politikerin. Und das mache man, indem man sich "auf ganz normalem, demokratischem und parlamentarischem Weg" Mehrheiten suche. "Und wo wir mit der AfD Schnittstellen haben, wo wir konkrete Projekte, konkrete Unternehmungen durchsetzen können, da werden wir das tun. Wenn wir es mit anderen Parteien umsetzen können, wenn wir das auch tun", so Wittig.





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