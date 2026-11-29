Berlin - Die FDP hat ihren bisherigen Brandmauer-Beschluss zum Umgang mit der AfD gekippt: Der Bundesvorstand beschloss am Sonntagabend einstimmig eine neue Linie, nach der sich die Liberalen bei Abstimmungen künftig an der Sache orientieren wollen - unabhängig davon, welche anderen Parteien zustimmen. "Der alte Brandmauer-Beschluss ist somit vom Tisch", heißt es in dem Beschluss des FDP-Bundesvorstands, über den das Magazin Politico berichtet.



Nach der neuen Linie sollen FDP-Mandatsträger eigene Vorhaben auch dann unterstützen können, wenn diese nur durch Stimmen von Parteien an den politischen Rändern eine Mehrheit erhalten. "Die FDP richtet ihr Abstimmungsverhalten an der Sache aus, unabhängig von der Zustimmung oder Ablehnung anderer Parteien", heißt es in dem Beschluss. Mandatsträger seien "in ihrer Entscheidung grundsätzlich frei."



Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließt die FDP zugleich weiterhin aus. "Mit extremen Parteien gibt es keine Absprachen, Zusammenarbeit oder Koalitionen", heißt es in dem neuen Beschluss.



Damit ersetzt die Parteiführung einen Beschluss des FDP-Bundesvorstands vom Februar 2020. Damals hatte die Partei ausdrücklich erklärt: "Es ist unsere Grundüberzeugung, dass es eine Brandmauer gegen Rechts geben muss." Die FDP bekräftigte seinerzeit, "grundsätzlich auf allen Ebenen" eine Zusammenarbeit mit der AfD oder eine Abhängigkeit von deren Stimmen abzulehnen.



Auslöser für die neuerliche Debatte war eine Basisinitiative um den früheren niedersächsischen Wirtschaftsminister Jörg Bode. Mehr als 500 FDP-Mitglieder unterstützten seine Forderung nach einem Kurswechsel und erreichten damit die notwendige Schwelle für eine Mitgliederbefragung.





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