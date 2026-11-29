Berlin - Nach dem Drohnenangriff der Ukraine auf russische Schiffe in der Ostsee hat der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksij Makejew, Stellung bezogen. "Wir werden natürlich nicht die russischen Schiffe in deutschen Gewässern angreifen. Wir haben keine Pläne, Russland dort anzugreifen, wo unsere Partner sich befinden", sagte Makejew im "Bericht aus Berlin" des ARD-Hauptstadtstudios.



Man habe kein Interesse daran. "Wir haben ein Interesse, dass Russland diesen Krieg nicht ausweitet und das Baltikum gehört leider zu einem gemeinsamen Gewässer von Russland und Deutschland, Polen und anderen Staaten", so der ukrainische Botschafter.





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