Berlin - Nach dem BSW-Parteitagsbeschluss zur weiteren Zusammenarbeit mit der AfD sieht die Linkspartei keinen inhaltliche Existenzbegründung mehr für ihre einstige Parteiabspaltung. Für das BSW sei die "Anbiederung an das Völkisch-Nationale nun endgültig zur Sackgasse geworden", sagte Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow (Linke) den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Montagsausgaben).



Als letzte Funktion des BSW sei "nur noch die Normalisierung der AfD übrig geblieben". Für die Verbesserung der sozialen Gerechtigkeit werde so nichts erreicht. Die Entwicklung sei "bitter für alle Menschen guten Willens, die wirklich dachten, dass die Prominenz einer Sahra Wagenknecht und deren Parteigründung ein Mittel gefunden seien, um die AfD zurückdrängen zu können", so der Bundestagsvizepräsident weiter.



Auch Linken-Bundesgeschäftsführer Janis Ehling befand, das BSW habe sich seinen eigenen Niedergang bereitet. "Das BSW hat sich selbst zum Rohrkrepierer gemacht", sagte er. Wer sich politisch so nah an die AfD heranwanze, müsse sich "schon die Frage gefallen lassen, warum die Leute noch die Kopie wählen sollten, wenn sie auch das Original haben können", so der Linken-Politiker.





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