Magdeburg - Neben der SPD-Bundestagsfraktion will auch die Grünen-Bundestagsfraktion am 8. Dezember nach Magdeburg reisen, um gegen die Wahl des AfD-Politikers Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten zu demonstrieren. "Unsere Bundestagsfraktion nimmt am 8. Dezember an Veranstaltungen und Demonstrationen in Magdeburg teil. Gerade an diesem Tag ist es uns wichtig, an der Seite der Menschen in Sachsen-Anhalt zu stehen, die sich für unsere Demokratie und eine offene Gesellschaft einsetzen, und ihnen zu zeigen: wir stehen zusammen", sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann der "Bild-Zeitung" (Montagsausgabe).



Sie kündigte zugleich an, die ursprünglich für Dienstag angesetzte Fraktionssitzung im Bundestag um einen Tag vorzuziehen. "Die sonst dienstags stattfindende Fraktionssitzung wird auf Montag vorverlegt, um allen 85 Abgeordneten die Teilnahme in Magdeburg zu ermöglichen", so die Grünen-Politikerin.



Die "Bild-Zeitung" hatte bereits am Sonntag berichtet, dass die SPD-Bundestagsfraktion am 8. Dezember mit Sonderbussen geschlossen nach Magdeburg fahren möchte, um an den Protesten gegen die Wahl von Siegmund zu protestieren.





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