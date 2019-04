Brno, Tschechische Republik (ots/PRNewswire) - Flowmon Networks (http://www.flowmon.com/), ein Anbieter fortschrittlicher Lösungen für Netzwerküberwachung und -sicherheit, hat die Verfügbarkeit der Flowmon-Lösung auf Microsoft Azure Marketplace bekanntgegeben. Kunden, denen es bei der Migration ihrer Betriebsabläufe in die Cloud an Visibilität mangelt, erhalten jetzt detaillierte Einblicke, um Probleme bei der Netzwerkleistung zu beheben, Möglichkeiten der Optimierung zu identifizieren und sicherzustellen, dass die Infrastruktur quer durch verschiedene Umgebungen geschäftskritische Dienste unterstützt.



Die Netzwerkinfrastruktur ist das Nervenzentrum jeder modernen Organisation. Sie muss geschäftliche und kundenseitige Dienste in erwarteter und gleichbleibender Qualität bereitstellen. Der Netzwerkverkehr muss für Unternehmen transparent und plausibel sein, um einen Abfall der Netzwerkleistung, Verfügbarkeitsrisiken und Sicherheitsbedrohungen zu vermeiden, die sich direkt auf die Zufriedenheit von Kunden und Nutzern und in Konsequenz auf die geschäftlichen Ziele und die Reputation des Unternehmens auswirken.



"Die Flowmon-Lösung für Azure (https://azuremarketplace.microsoft. com/en-us/marketplace/apps/flowmon.flowmon_collector) liefert ein bislang nicht gekanntes Maß an Visibilität des Netzwerkverkehrs quer durch hybride IT-Umgebungen. Unternehmen, die ihre Betriebsabläufe in die Cloud verlagern, können ab sofort von dieser Visibilität profitieren, um die Leistung der zugrunde liegenden Infrastruktur zu optimieren und das Maximum aus ihren Digitalisierungsinitiativen herauszuholen", sagte Pavel Minarik, Chief Technology Officer bei Flowmon Networks.



Die Lösung für Netzwerküberwachung und -sicherheit (https://www.flowmon.com/en/products/flowmon) von Flowmon liefert Funktionen, um wirkungsvoll Leistungsprobleme im Netzwerk zu identifizieren, schnell die Ursachen von Vorfällen zu beheben, Reporting und Kapazitätsplanung durchzuführen sowie unerwünschte Störungen des Netzwerkverkehrs (https://www.flowmon.com/en/solutions/ use-case/network-behavior-analysis-anomaly-detection) und Cyber-Bedrohungen zu erkennen, die Perimeter- und Signatur-basierte Tools umgehen. Die Kunden haben jetzt die freie Auswahl, ob sie ihre Lösung für Netzwerküberwachung und Analytik in der Cloud oder bauseitig als virtuelles System oder Hardware hosten möchten. Falls beim Kunden Dienste im IaaS-Modus laufen, ermöglicht Flowmon die Kontrolle über den Netzwerkverkehr, indem der Verkehr über Microsoft Azure vTAP gespiegelt wird.



"Wir haben für unsere Kunden ein cloudbasiertes Tool zur Überwachung der Netzwerkleistung entwickelt, das diesen Namen auch verdient. Bei hybriden oder Multi-Cloud-Umgebungen funktioniert Flowmon wie ein einzelnes Sichtfenster und bietet Visibilität des Netzwerkverkehrs quer durch verschiedene Umgebungen über ein zentrales Dashboard", ergänzt Minarik.



Azure Marketplace ist ein Online-Handelsplatz, wo Software as a Service-(SaaS-)Anwendungen und Premium-Datensätze gekauft und verkauft werden können. Azure Marketplace bringt Unternehmen zusammen, die nach innovativen, cloudbasierten Lösungen mit Partnern suchen, die vorkonfigurierte Lösungen entwickelt haben.



Flowmon für Azure wird als Bring-Your-Own-License angeboten. Lizenzen können bei Flowmon-Channel-Partnern erworben werden.



Informationen zu Flowmon Networks



Flowmon Networks (http://www.flowmon.com/) entwickelt Produkte für die Überwachung der Netzwerkleistung und Netzwerksicherheit, die Informationen des Verkehrsflusses nutzen.



(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/869667/Pavel_Minarik_CTO_F lowmon_Networks.jpg)



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/590352/Flowmon_Networks_Logo.jpg)



OTS: Flowmon Networks newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121926 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121926.rss2



Pressekontakt: Lukas Dolnicek PR & Communications T: +420-530-510-616 lukas.dolnicek@flowmon.com