ZIM erweitert 2019 seine Flotte an ZIMonitor-Kühlcontainern und fügt fortschrittliche "Star Cool"-Container hinzu, die von Maersk Container Industry (MCI) hergestellt werden. Bei den neuen "Star Cool"-Containern von MCI ist die Kühleinheit direkt in die Containerbox integriert. Foto © ZIM advanced "Star Cool" containers by MCI Dieses...

Den vollständigen Artikel lesen ...