Warschau, Polen (ots/PRNewswire) - Der mittel- und osteuropäische Private Equity-Fondsmanager Abris Capital Partners hat eine Vereinbarung zur Akquisition von Dentotal Protect unterzeichnet, dem führenden Distributor von zahnärztlichen Verbrauchsmaterialien, Instrumenten und Geräten, der zur Dogariu-Familie gehört, die im Geschäft bleiben wird. Die Transaktion ist davon abhängig, ob die Genehmigung der Kartellbehörden eingeholt werden kann.



Dentotal ist führender Distributor auf dem schnell wachsenden rumänischen Markt für Zahnpflegeprodukte, der eine große Auswahl an zahnmedizinischen Produkten und Dienstleistungen für Zahnkliniken und Labors anbietet.



Unter der neuen Aktionärsstruktur zielt Dentotal darauf ab, seinen Marktanteil sowohl organisch als auch durch Akquisitionen zu festigen und zu erweitern. Abris wird das Wachstum des Unternehmens weiterhin nicht nur durch die Einführung neuer Produktlinien, sondern auch durch den Ausbau von Logistikanlagen und IT-Systemen unterstützen. Das Hauptziel für die kommenden Jahre besteht darin, Zahnkliniken und Laboren ein umfassendes und zeitgemäßes Portfolio an hochwertigen Dentalprodukten, -geräten und -lösungen anzubieten.



"In den letzten 25 Jahren haben wir Dentotal zusammen mit einem Team aus echten Profis und unter Nutzung unseres Know-hows und unserer Erfahrung entwickelt. Die großartigen Perspektiven der Dentalbranche und die Investitions- und Betriebserfahrung von Abris machen uns zuversichtlich, was die Weiterentwicklung und den Erfolg des Unternehmens angeht. Wir werden an der Seite von Abris bleiben und die zukünftige Expansion des Unternehmens unterstützen", so Anghel Dogariu, Bogdan Dogariu und Daniela Giroveanu, Aktionäre von Dentotal Protect.



"Unsere Investition in Dentotal basiert auf unserer starken Erfolgsbilanz, was Investitionen und die Entwicklung von rumänischen Marktführern betrifft. Die führende Position von Dentotal im schnell wachsenden Dentalmarkt und seine Fähigkeit, Kunden hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, hat uns angezogen. Wir glauben, dass wir Dentotal auf dieser soliden Grundlage dabei unterstützen können, sein Produktportfolio und seine betriebliche Effizient weiter zu steigern, um zu einem One-Stop-Shop für Zahnkliniken und Labore zu werden", so Adrian Stanculescu, Investment Director bei Abris Capital Partners und Head of Abris Romania.



Dentotal ist die siebte Investition von Abris im Rahmen der im Herbst 2017 von internationalen Investoren aufgebrachten 500 Millionen Euro für seinen dritten Fonds zur Unterstützung und Entwicklung interessanter Geschäftsprojekte in Mittel- und Osteuropa.



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/555610/Abris_Capital_Partne rs_Logo.jpg



OTS: Abris Capital Partners newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127911 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127911.rss2



Pressekontakt: Monika Olczak m.olczak@abris-capital.com +48-664008187