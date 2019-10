Hongkong (ots/PRNewswire) - CoinAll (www.coinall.com (http://www.coinall.com/)) freut sich bekanntzugeben, dass es die strategische Partnerschaft mit der weltweit führenden Kryptobörse OKEx (www.okex.com (http://www.okex.com/)) offiziell besiegelt hat. Durch dieses Partnerprogramm kommen Qualitätsprojekte auf CoinAll, die die geforderten Kriterien erfüllen, in den Genuss der Notierung auf OKEx.CoinAll ist der erste Partner des offenen Partnerprogramms der Kryptobörse OKEx. Ziel des Programms ist die Förderung einer neuen Generation von Kryptobörsen, die sich durch hohe Autonomie, Effizienz und Transparenz auszeichnen. Durch das Programm erhält CoinAll Zugang zu den mehr als 20 Millionen OKEx-Nutzern, inklusive Matching-System, Counter-System, Cold Wallet, Hot Wallet, Clearing-System, mehrsprachigem Kundensupport sowie einem globalen System für Kundenpflege und Geldwäscheprävention, das über Jahre entwickelt wurde. Kurz gesagt, profitiert CoinAll von der hohen Liquidität und langjährigen Handelserfahrung der weltweit führenden Kryptobörse.Innerhalb eines Jahres haben sich CoinAll über 500.000 Nutzer aus mehr als 160 Ländern und Regionen angeschlossen, und beim Handelsvolumen auf CoinMarketCap hat es den Sprung in die Top 10 geschafft. Laut Informationen auf der offiziellen Webseite hat CoinAll über 100 Projekte gelistet, darunter bekannte Namen wie Celer, BTT, Algo, Fusion und COSM. Darüber hinaus wurden Projekte wie Lambda und Fantom erfolgreich verbessert, um die geforderten Kriterien für die OKEx-Notierung zu erfüllen.CoinAll ist bestrebt, langfristige Partnerschaften mit den qualitätsorientierten Communitys einzugehen, um die qualifizierten Projekte für globale Nutzer bereitzustellen. In diesem Zusammenhang hat CoinAll ein umfassendes Bewertungssystem für Blockchain-Assets entwickelt und ein neues Notierungsmodell gestartet: Star Project. Es besteht aus 2 Teilen: Star Project IEO und Star Project Lightning.Katherine Deng, General Manager von CoinAll, sagte über die Partnerschaft: "Wir sind hocherfreut über die strategische Kooperation mit OKEx, aber das ist erst der Anfang. CoinAll wird weiter qualitätsfokussierte Assets mit hohem Wachstumspotenzial und plausibler Bewertung identifizieren und seinen Ansatz ständig weiterentwickeln, denn das Interesse der Nutzer hat bei uns oberste Priorität."OKEX wird sich an der Entwicklung des Ökosystems für digitale Assets beteiligen und sich an verschiedene Netzwerke und Portfolios im Blockchain-Sektor anschließen. Mit seinem offenen Partnerprogramm will OKEx Teams fördern, die ihre eigenen Kryptobörsen starten wollen. Das globale technische Team von OKEx wird die Teams bei F&E und Systemwartung unterstützen, damit sie sich auf Management und operatives Geschäft konzentrieren können.Das OKEx-Team freut sich auf die Zusammenarbeit mit CoinAll und weitere gemeinsame Projekte zu vielen anderen Aspekten, um die nachhaltige Entwicklung des weltweiten Ökosystems für digitale Assets voranzubringen. Andy Cheung, Head of Operations bei OKEx, kommentierte:"Wir begrüßen diese Partnerschaft mit CoinAll. Wir bei OKEx sind ständig auf der Suche nach Kooperationsmöglichkeiten mit Marktakteuren, um den Markt zu expandieren. In diesem Fall erwarten wir den Zufluss weiterer Qualitätsprojekte gemäß Marktanforderungen, und das halte ich für einen guten Start."OKEx ist die weltgrößte Spot- und Terminbörse für Kryptowährungen mit Hunderten Handelspaaren, damit Händler ihre Strategie optimieren können. Als eine der führenden Blockchain-Börsen nach Handelsvolumen betreut OKEx mehr als 20 Millionen Nutzer in über 100 Ländern. Das Handelsvolumen der breiten Palette an Finanzprodukten, die OKEx regelmäßig anbietet, übersteigt jeden Tag die 1,5-Mrd.-$-Marke und gilt in der Branche als Goldstandard.CoinAll, ein strategischer Partner des weltweit führenden Handelsplatzes OKEx, ist selbst eine erstklassige Kryptobörse. Mit Zugang zu dem fortschrittlichen Sicherheitssystem, globalen 24-Stunden-Kundensupport und den 20 Millionen Nutzern von OKEx ist CoinAll bestrebt, allen Nutzern das beste Handelserlebnis für digitale Assets anzubieten.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/925205/Logo.jpgPressekontakt:Alex Zha+86-199-4152-7974alex@coinall.comOriginal-Content von: CoinAll, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132831/4419899