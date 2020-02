London (ots/PRNewswire) - Der Board of Governors des IoT M2M Council hat in einer Abstimmung Sara Brown von MultiTech zur neuen Chairwoman und Kim Bybjerg von Tata Communications als neuen Vice Chairman gewählt. Die Nominierungen und Abstimmungen fanden im Rahmen der Jahreshauptversammlung des IMC auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas letzten Monat statt. Das IMC setzt sich aus 25.000 Unternehmensnutzern, OEMs und App-Entwicklern als einfachen Mitgliedern zusammen. Seinem Board gehören neben vielen weiteren Anbietern von Technologielösungen Vertreter von AWS, HPE, Semtech und Vodafone an."Das IMC ist die größte Handelsgruppe für den IoT-Sektor. Und unser Ziel ist es, die Akzeptanz von IoT-Technologie zu fördern, indem wir Käufer und Verkäufer zusammenbringen", so Brown, die neben ihrer neuen Rolle als IMC-Chairwoman als Vice President des Bereichs Marketing beim Edge-Hardware-Anbieter MultiTech arbeitet. "Zusätzlich zu unseren zunehmenden Messe-Beziehungen mit der CES und der Hannover Messe haben wir RFP-Vorlagen und Richtlinien für die Beschaffung von IoT-Technologie entwickelt; Software-Werkzeuge, die Käufern helfen, ihren Bedarf festzustellen; eine Sammlung von über 200 IoT-Anwendungsfällen, sowie acht Push-Inhalt-Kanäle für vertikale Märkte."Sowohl Brown als auch Bybjerg bringen in ihre neuen Rollen Jahrzehnte an Erfahrung ein. Brown hat bisher für IBM, Wavecom/Sierra Wireless und Telit gearbeitet und weltweit tätige Technologiefirmen beraten. Bybjerg, Vice President der Bereiche IoT und Mobilität bei Tata Communications, hatte bisher leitende Positionen im IoT-Bereich bei führenden Firmen wie KPN, Vodafone und Jasper inne. Brown löst Volkhard Bregulla von HPE als IMC-Chairperson ab, der nach seiner einjährigen Amtszeit zurückgetreten ist."Eine deutliche Ausweitung unserer Messeaktivitäten auf der CES und der Hannover Messe - der weltweit größten Herstellermesse - und der Ausbau des Umfangs und Formats unserer RFP-Richtlinien sind nur einige der Projekte, die Kim und ich dieses Jahr anstoßen wollen. Wir wollen das IMC in seiner Funktion, gesteigerten Nutzen sowohl in puncto Inhalte als auch Kontakte zu schaffen, um den digitalen Wandel voranzubringen, auf die nächste Stufe heben", so Brown.Informationen zum IoT M2M CouncilDas IMC ist die größte Handelsgruppe speziell für den weltweiten IoT/M2M-Sektor - mit über 25.000 IoT-OEMs, Unternehmensnutzern und App-Entwicklern, die als Mitglieder IoT-Lösungen kaufen. Zu seinen Board-Mitgliedern gehören 1NCE, Aeris, Amazon Web Services, BICS, Digi International, HPE, iBasis, KORE, Losant, Micro-Ant, MultiTech, Pod Systems Group, Semtech, SIGFOX, Taoglas, Tata Communications, Telit, u-Blox und Vodafone. Weitere Informationen finden Sie unter www.iotm2mcouncil.org.Pressekontakt:info@iotm2mcouncil.orgOriginal-Content von: IoT M2M Council, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118596/4510978