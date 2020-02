Sie soll Komplikationen beim Wechsel der Geräte verhindern. Hergestellt wird sie von einem Spinoff der ETH Zürich.Berlin - Am Deutschen Herzzentrum in Berlin ist weltweit zum ersten Mal eine neue Schutzhülle für implantierbare Schrittmacher oder Defibrillatoren eingesetzt worden. Sie soll Komplikationen beim Wechsel der Geräte verhindern. Hergestellt wird sie von Hylomorph, einem Spinoff der ETH Zürich. Weit über eine Million Menschen in Deutschland tragen einen Herzschrittmacher und/oder Defibrillator...

