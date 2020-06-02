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Der sechsbeinige Cannabis-Hund schnappt zu!
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WKN: 823212 ISIN: DE0008232125 Ticker-Symbol: LHA 
Xetra
02.06.20
10:05 Uhr
9,790 Euro
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Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
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DEUTSCHE LUFTHANSA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5-Tage-Chart
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9,7549,76210:21
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5-Tage-Chart
LUFTHANSA
DEUTSCHE LUFTHANSA AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG9,790+7,09 %
FRAPORT AG46,060+3,23 %
SCOUT24 AG68,35-0,58 %
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