- BERENBERG SENKT DATAGROUP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 60 (65) EUR- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR TAG IMMOBILIEN AUF 25,20 (26,90) EUR - 'BUY'- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR EON AUF 10,60 (12,00) EUR - 'OUTPERFORM'- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 75 (72) EUR - 'NEUTRAL'- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HELLA AUF 42 (31) EUR - 'BUY'- WDH/CREDIT SUISSE SENKT FRAPORT AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 26 (39) EUR- WDH/CREDIT SUISSE SENKT LUFTHANSA AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL)- WDH/DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 104 (94) EUR - 'BUY'- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 80 (73) EUR - 'NEUTRAL'- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 141 (137) EUR - 'SECTOR PERFORM'- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 60 (53) EUR - 'SECTOR PERFORM'- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 60 (53) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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