Der Sprecher der chinesischen Botschaft in London sagte, das Communiqué der G7 verdrehe Fakten zu Xinjiang, Hongkong und Taiwan und verunglimpfe China.London / Peking - China hat der Gruppe der sieben grossen Industrienationen (G7) nach ihrem Gipfel im englischen Carbis Bay «Einmischung in innere Angelegenheiten» vorgeworfen. Der Sprecher der chinesischen Botschaft in London sagte am Montag, dass Kommuniqué «verdreht Fakten» zu Xinjiang, Hongkong und Taiwan und «verunglimpft China». Es enthülle «weiter die finsteren Absichten der USA und einiger...

Den vollständigen Artikel lesen ...