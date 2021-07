Die Unwetter-Serie nimmt kein Ende. So wurden am Mittwoch (30.06) am späten Nachmittag und Abend Agrarflächen in der Steiermark und im Burgenland durch Starkniederschläge in Kombination mit Hagel und Sturm gebietsweise schwer geschädigt. Hagelschaden an Kürbis am 30.06.2021, Feistritztal (Steiermark). Foto © Österreichische Hagelversicherung...

Den vollständigen Artikel lesen ...