Im April wurden im Schweizer Detailhandel 683 Tonnen Zitronen in Bio Qualität verkauft. Im gleichen Monat wurden 690 Tonnen konventionell produzierte Zitronen verkauft, also lediglich 7 Tonnen mehr. Somit stieg der Bio-Anteil auf 49,8 % an, wie der Fachbereich Marktbeobachtung des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) in dem Marktbericht Bio Juni 2021 mitteilt. Dies stellt einen...

Den vollständigen Artikel lesen ...