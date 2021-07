Das Containerschiff "Ever Given" soll am Mittwoch freikommen.Tokio - Im Streit um die tagelange Blockade des Suezkanals durch den Frachter «Ever Given» gibt es eine Einigung. Das Containerschiff solle an diesem Mittwoch freikommen, teilte ein Sprecher des japanischen Schiffseigners Shoei Kisen Kaisha am Montag auf Anfrage mit. Details zur Vereinbarung mit der ägyptischen Kanalbehörde nannte er nicht. Nach wochenlangen und umfangreichen Verhandlungen habe es...

Den vollständigen Artikel lesen ...