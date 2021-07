Berlin - Saar-Ministerpräsident Tobias Hans hat ein Ergebnis von 37 Prozent als Wahlziel der Union bei Bundestagswahlen genannt. Von guten Umfragen könne man aktuell nicht sprechen, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



"Wir haben den Anspruch, Volkspartei zu sein, und da geht sicherlich noch mehr." Um eine "echte Volkspartei" zu bleiben, müsse die Union wieder die 37-Prozent-Marke anstreben. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, habe bei der Landtagswahl im Juni gezeigt, dass ein solches Ergebnis für die CDU möglich sei, fügte der saarländische Regierungschef hinzu. "Ob uns dies bei der Bundestagswahl im Herbst gelingt, steht in den Sternen, schließlich stehen wir vor einem schweren Wahlkampf", schränkte er ein.



37 Prozent auf Bundesebene nannte er "unser langfristiges Ziel". Hans hatte sich für CSU-Chef Markus Söder als Kanzlerkandidat der Union ausgesprochen. Dem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet attestierte er, er mache es "hervorragend als Kanzlerkandidat - auch weil die Union geschlossen hinter ihm steht". Auf die Frage, welche Akzente er von Laschet in den Wochen vor der Wahl erwarte, entgegnete der Regierungschef: "Es braucht auf der Zielgeraden eine Begeisterung für unsere Politik."



Einen Wechsel in Laschets Team schloss Hans aus. "Ich bin unglaublich gerne Ministerpräsident des Saarlands. Das Amt füllt mich aus und hier kann ich gerade auch bundespolitisch viel für mein Land voranbringen", sagte er. "Mein Platz ist im Saarland."

