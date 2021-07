Schuld - In der Ortsgemeinde Schuld im rheinland-pfälzischen Landkreis Ahrweiler sind in der Nacht zum Donnerstag als Folge von Überflutungen und Dauerregen mehrere Häuser eingestürzt. Bis zu 30 Menschen würden vermisst, berichtet der SWR unter Berufung auf Polizeiangaben.



Zudem sollen zwei Dutzend weitere Häuser einsturzgefährdet sein. Wie viele Personen genau vermisst werden, war zunächst unklar. Tief "Bernd" hatte in den vergangenen Tagen vor allem in Westdeutschland für chaotische Verhältnisse gesorgt. Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland waren besonders von Hochwasser und Überschwemmungen betroffen.



In mehreren Regionen wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Im Märkischen Kreis in NRW kamen zwei Feuerwehrleute bei Einsätzen ums Leben.

