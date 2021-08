Berlin - Das Corona-Impftempo in Deutschland geht immer weiter zurück - am Donnerstag den 43. Tag in Folge. Laut Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) wurden zwar am Mittwoch rund 537.000 Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt, im Wochenmittel sind es aber nur noch rund 375.000 verabreichte Spritzen und damit so wenige wie seit Anfang April nicht mehr.



Die Erstimpfquote stieg von 62,0 auf 62,1 Prozent, 53,6 Prozent haben den vollen Schutz (Vortag: 53,0 Prozent). In der Gruppe der 12- bis 17-Jährigen stieg die Erstimpfquote von 21,0 auf 21,3 Prozent, 11,1 Prozent von ihnen haben den vollen Schutz (Vortag: 10,5 Prozent).

