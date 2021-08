Berlin - Die Zahl der erstmaligen Corona-Impfungen in Deutschland ist bis Mittwoch auf 52,1 Millionen angestiegen. Die bundesweite Impfquote (ohne Zweitimpfungen) liegt damit bei 62,7 Prozent der Bevölkerung (Vortag: 62,5 Prozent), teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) mit.



Den vollständigen Impfschutz haben 46,2 Millionen Bürger, was einer Quote von 55,6 Prozent entspricht (Vortag: 55,1 Prozent). Das Impftempo ist damit weiter rückläufig: Im Sieben-Tage-Mittel liegt die Zahl der Erstimpfungen unter 75.000 Verabreichungen pro Tag. Bei den Zweitimpfungen beträgt dieser Wert nur noch etwas weniger als 280.000.

