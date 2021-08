Es ist vorgesehen, neue Photovoltaik-Dachanlagen zwischen 1 und 40 Kilowatt Leistung zu bezuschussen. Auch die Umsetzung von Photovoltaik-Mieterstromkonzepten sowie die Installation von Solarthermie-Anlagen zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung soll gefördert werden. Die Fördersumme ist zunächst auf 500.000 Euro jährlich begrenzt.Die vom Rat der Stadt Essen geplante "Solar-Offensive" nimmt Gestalt an. Die ausgearbeitete Richtlinie für ein Förderprogramm für Photovoltaik-Anlagen habe der Umweltausschuss der Stadt in seiner Sitzung am Dienstag beraten und empfohlen. Damit könne der Rat ...

