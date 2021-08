Der Leitindex der Eurozone beendete den Tag mit einem Aufschlag von 0,44 Prozent auf 4206,33 Punkte.Paris / London - Die Inflationsdaten aus den USA haben am Mittwoch für weiter steigende Börsen auch in Europa gesorgt. Der EuroStoxx 50 überwand erstmals wieder seit Anfang 2008 die Hürde von 4200 Punkten. Der französische Leitindex Cac 40 näherte sich zudem noch ein Stück weiter seinem Rekordhoch aus dem Jahr 2000 an. Die US-Inflationsrate im Juli habe die Befürchtungen nicht übertroffen...

