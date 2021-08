Berlin - Nachdem Bund und Länder zu Beginn der Woche Verschärfungen für Ungeimpfte beschlossen haben, zieht die Zahl der Erstimpfungen erstmals seit sechs Wochen wieder deutlich an. Das zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Freitag.



Am Donnerstag wurden demnach 106.710 Erstimpfungen registriert, fast 8.000 mehr als eine Woche zuvor. Auch am Mittwoch war schon ein vergleichsweise deutliches Plus im Vorwochenvergleich registriert wurden, wie allerdings erst nun durch die Nachmeldungen klar wird. Zuvor waren die Erstimpfungen seit Ende Juni jeden Tag im Vorwochenvergleich rückläufig gewesen. Insgesamt stieg die Impfquote nun auf 63,0 Prozent der Bevölkerung (Vortag: 62,8 Prozent).



56,6 Prozent haben den vollen Schutz (Vortag: 56,1 Prozent).

