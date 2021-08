Die Unternehmen Above und SecondSol arbeiten künftig bei der Inspektion und Austausch von PV-Anlagen und Komponenten zusammen. Damit wollen sie eine Lösung für gebrauchte Photovoltaik anbieten. Secondsol, ein Marktplatz für gebrauchte Photovoltaikanlagen und -komponenten, arbeitet mit dem Inspektionsspezialisten Above zusammen. Wie die Unternehmen mitteilten, integriert Above den PV-Marktplatz in seine Plattform zur Inspektion von Solaranlagen, SolarGain. Die Cloud-basierte Plattform SolarGain liefere ...

