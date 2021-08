Berlin - Die Lokführer-Gewerkschaft GDL hat um 2 Uhr in der Nacht zu Mittwoch den Streik bei der Deutschen Bahn beendet. Im Personenverkehr dauerte der 48 Stunden, im Güterverkehr begann er schon am Samstag.



Im Laufe des Tages soll der Bahnverkehr wieder normal laufen, aber der Zank dürfte weitergehen. Gewerkschaft und Bahn streiten um Lohnerhöhungen, Extra-Prämien und um die Laufzeit einer Vereinbarung. Einig sind sich beide Seiten um ein Lohnplus in Höhe von 3,2 Prozent, aber nicht, ab wann das gelten soll. Nach Ansicht der Bahn und anderer Gewerkschaften kämpft die GDL aber auch um die eigene Bedeutung und damit ums eigene Überleben.



Ein weiterer Streik schon in den nächsten Tagen ist indes nicht ausgeschlossen.

