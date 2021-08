Vor dem mit Spannung erwarteten Notenbanktreffen in Jackson Hole lehnen sich die Investoren nicht allzu weit aus dem Fenster.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Donnerstag leicht im Minus eröffnet. Damit zeichnet sich bereits der dritte Verlusttag in Folge ab. Zum einen belastet laut Händlern die ungebrochene Ausbreitung der Corona-Delta-Variante das Sentiment etwas. Zum anderen lehnen sich vor dem mit Spannung erwarteten Notenbanktreffen in Jackson Hole die Investoren nicht allzu weit aus dem Fenster.

Den vollständigen Artikel lesen ...