Der DXY bleibt auf dem Vormarsch, nachdem er am Vortag so stark wie seit einer Woche nicht mehr gestiegen ist - Ein positives Momentum und eine erfolgreiche Umkehr vom 20-DMA begünstigen die Bullen - Die fünf Monate alte horizontale Linie verstärkt die Aufwärtsfilter - Der US Dollar Index (DXY) notiert am Freitag im asiatischen Handel bei 93,11, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...