Der Anteil an plastikverpacktem Obst und Gemüse in Supermärkten und bei Diskontern ist nach wie vor hoch. Die Unternehmen hatten Besserung gelobt, doch getan hat sich wenig. Das berichtet der österreichische Verein für Konsumenteninformation (VKI). Bildquelle: Shutterstock.com In Plastik verpacktes Obst und Gemüse stößt vielen Konsumentinnen und Konsumenten...

Den vollständigen Artikel lesen ...