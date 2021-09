Das Sicherstellen der Qualität von Lebensmitteln war immer sehr wichtig, insbesondere für Produkte, die exportiert werden, und in diesem Kontext sticht Chile in der Welt bei dem Export von Frischfrüchten heraus. In der Saison 2020/21 sind die Exporte um 8,96% gegenüber der vorhergehenden Periode gestiegen und alleine in Indien sind sie 133% gewachsen, zeigen Zahlen von der...

Den vollständigen Artikel lesen ...