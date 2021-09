"Wir sind nun bereit, wenn die Normalität wieder beginnt und müssen nicht in alte Immobilien und Konzepte Zeit und Geld investieren."von Bob Buchheit Moneycab.com: Frau Loeb, wieviel Nerven braucht ein Einzelhändler, der auf menschlichen Kontakt und Austausch setzt, in diesem Jahrzehnt? Nicole Loeb: In Zeiten der Normalität, sprich nicht während einer Pandemie, braucht es Nerven wie in jedem Unternehmen. Zwei Lockdowns zu durchleben und gut zu überstehen, hat von uns allen schon ziemlich gute Nerven abverlangt.

