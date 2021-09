2021 ist Netceteras grosses Jubiläumsjahr. Was vor 25 Jahren als Start-up begann, hat sich zu einem internationalen IT-Unternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickelt.Zürich - 2021 ist Netceteras grosses Jubiläumsjahr. Was vor 25 Jahren als Start-up begann, hat sich zu einem internationalen IT-Unternehmen mit über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt. Heute ist Netcetera ein wichtiger globaler Player für Software-Produkte und individuelle digitale Lösungen. Die ereignisreiche Story von ihrem Weg dahin und einen Ausblick in die Zukunft konnten...

Den vollständigen Artikel lesen ...