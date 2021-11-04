DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
FORD MOTOR CO. 2047 US345370BW93 05.11.2021 HZE/EOT
FORD MOTOR 20/25 US345370CW84 05.11.2021 HZE/EOT
FORD MOTOR CO. 98/28 US345370BY59 05.11.2021 HZE/EOT
FORD MOTOR CO. 99/31 FMC2 US345370CA64 05.11.2021 HZE/EOT
FORD MOTOR CO. 2026 01.08 US345370BP43 05.11.2021 HZE/EOT
FORD MOTOR 20/30 US345370CX67 05.11.2021 HZE/EOT
FORD MOTOR 20/23 US345370CV02 05.11.2021 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
FORD MOTOR CO. 2047 US345370BW93 05.11.2021 HZE/EOT
FORD MOTOR 20/25 US345370CW84 05.11.2021 HZE/EOT
FORD MOTOR CO. 98/28 US345370BY59 05.11.2021 HZE/EOT
FORD MOTOR CO. 99/31 FMC2 US345370CA64 05.11.2021 HZE/EOT
FORD MOTOR CO. 2026 01.08 US345370BP43 05.11.2021 HZE/EOT
FORD MOTOR 20/30 US345370CX67 05.11.2021 HZE/EOT
FORD MOTOR 20/23 US345370CV02 05.11.2021 HZE/EOT
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