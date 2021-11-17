FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.11.2021 - 11.00 am
- BERENBERG RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3900 (3700) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3600 (3480) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CITIGROUP RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4000 (3700) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4400 (4250) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4470 (4300) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 830 (787) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 6300 (6250) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS ASOS PRICE TARGET TO 4050 (5800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS MARKS & SPENCER TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 250 (220) PENCE - JEFFERIES RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4800 (4200) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2850 (2900) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL TARGET TO 3000 (2600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 735 (720) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 62 (53) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 165 (160) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3900 (3550) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4400 (4100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - SOCGEN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 15500 (15000) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1900 (1850) PENCE - 'BUY'
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