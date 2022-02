FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES GRESHAM HOUSE PRICE TARGET TO 1250 (1150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 300 (250) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS THG HOLDING PRICE TARGET TO 275 (675) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 940 (930) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 410 (590) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES CERES POWER TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 600 (1000) PENCE - HSBC RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 330 (270) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES STARTS BAE SYSTEMS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 695 PENCE - JEFFERIES STARTS ROLLS-ROYCE WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 109 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES M&G TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 270 (240) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES ST JAMES'S PLACE TO 'OVERWEIGHT' (E-W) - PRICE TARGET 1900 (1786)P



