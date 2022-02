FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.02.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASOS PRICE TARGET TO 2450 (2900) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS BOOHOO TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 85 (135) PENCE - BARCLAYS CUTS CHEMRING GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 300 (380) PENCE - BARCLAYS CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL TARGET TO 2800 (3000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3660 (3600) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 320 (305) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES BP PRICE TARGET TO 475 (450) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 850 (840) P. - 'OUTPERF.' - DEUTSCHE BANK CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2000 (2500) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2950 (2900) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BP PRICE TARGET TO 455 (404) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES TUI PRICE TARGET TO 3.10 (2.90) EUR - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES WPP PRICE TARGET TO 1400 (1000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 1500 (2280) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WEIR GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2030 (2020) PENCE - HSBC RAISES ADMIRAL GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 3300 (3150) PENCE - JEFFERIES RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2200 (2100) PENCE - 'HOLD' - JPM CUTS AUCTION TECHNOLOGY TO 'NEUTRAL' (OVERW,) - PRICE TARGET 1041 (1471) PENCE - JPMORGAN CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 201 (247) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RIGHTMOVE TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 565 (753) PENCE - JPMORGAN CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 241 (246) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 215 (190) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES THG HOLDING PRICE TARGET TO 217 (215) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 108 (106) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES BP PRICE TARGET TO 430 (410) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES HILTON FOOD PRICE TARGET TO 1600 (1500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR BP TO 490 (425) PENCE - 'BUY' - RPT/GOLDMAN RAISES BP PRICE TARGET TO 630 (600) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - RPT/JPMORGAN RAISES BP PRICE TARGET TO 600 (590) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 30 (20) PENCE - 'SELL'



