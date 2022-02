FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.02.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1685 (1700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 225 (300) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 862 (832) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1500 (1350) PENCE - 'HOLD' - DZ CUTS GLAXOSMITHKLINE TO 'HOLD' (BUY) - FAIRER WERT 1700 (1650) PENCE - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 330 (305) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 64 (58) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 380 (335) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 222 (210) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES B&M TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 600 PENCE - RBC RAISES B&M TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - TARGET 600 PENCE - UBS RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1761 (1750) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

