FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.02.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS INITIATES BYTES TECHNOLOGY WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 640 PENCE - BARCLAYS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 490 (470) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS STARTS BYTES TECHNOLOGY WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 640 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS MONEYSUPERMARKET.COM TARGET TO 220 (265) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS SIG PRICE TARGET TO 43.50 (53.50) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 281 (278) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES STARTS ALPHAWAVE IP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 270 PENCE - JPMORGAN REINITIATES COMPASS GROUP WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 1950 PENCE - JPMORGAN REINITIATES INTERCONTI HOTELS WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 6100 PENCE - JPMORGAN REINITIATES WHITBREAD WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 4000 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS NATIONAL GRID TO 'EQUAL-WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 1150 (1050) P - MORGAN STANLEY CUTS RELX PRICE TARGET TO 2730 (2750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS SEVERN TRENT TO 'EQUAL-WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 2950 (2770) P - MORGAN STANLEY RAISES PENNON GROUP TO 'OVERWEIGHT' (E-W) - PRICE TARGET 1220 (1130) P - MORGAN STANLEY RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 980 (950) P - 'UNDERWEIGHT' - RBC RAISES FIRSTGROUP TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 115 (90) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

