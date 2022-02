FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.02.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS PRIMARY HEALTH PROPERTIES TARGET TO 156 (164) P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 350 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4400 (5200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 685 (670) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS DECHRA PHARMACEUTICALS PRICE TARGET TO 5540 (5880) PENCE - 'BUY' - INVESTEC RAISES PARAGON GROUP TO 'BUY' - TARGET 610 PENCE - JEFFERIES CUTS PENNON GROUP TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 900 (1190) PENCE - JEFFERIES CUTS SEVERN TRENT TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 2480 (2810) PENCE - JEFFERIES CUTS UNITED UTILITIES TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1000 (1170) PENCE - PEEL HUNT RAISES SPECTRIS TO 'BUY' - RBC CUTS OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 700 (750) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1325 (1225) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 690 (580) PENCE - 'BUY'



