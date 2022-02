FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 615 (640) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 1000 (1500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1560 (1500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WATKIN JONES PRICE TARGET TO 325 (300) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS HAYS PRICE TARGET TO 200 (220) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 71 (70) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES WPP PRICE TARGET TO 1200 PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3600 (3500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 720 (930) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 675 (650) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1600 (1700) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BAE SYSTEMS TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 630 (555) PENCE - RBC RAISES BP TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 450 (430) PENCE - UBS CUTS WPP PRICE TARGET TO 1500 (1550) PENCE - 'BUY'



