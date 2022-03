FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.03.2022 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 150 (180) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS XP POWER LTD PRICE TARGET TO 5600 (6225) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS BT GROUP TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 200 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1961 (2105) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL TARGET TO 2900 (3000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 900 (930) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1442 (1376) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX CUTS BAE SYSTEMS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 756 (670) PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 6000 (6200) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS ROYAL MAIL TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 355 (470) PENCE - LIBERUM CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 2020 (2065) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES TRAVIS PERKINS TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 1850 PENCE - SOCGEN CUTS AB FOODS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2100 (2500) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

