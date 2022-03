FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.03.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 210 (245) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO (450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 240 (235) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 500 (1000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1075 (1045) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 3440 (3410) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 116 (85) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS HSBC PRICE TARGET TO 530 (565) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS STANDARD CHARTERED PT TO 455 (485) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CS CUTS ROYAL MAIL TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - PT 345 (558) PENCE - GOLDMAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 9270 (9240) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 485 (503) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 530 (510) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 94 (87) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 850 (830) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RESUMES SSP GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 1200370 PENCE - MS CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OW') - PT 2300 (2800) PENCE - RBC RAISES COATS GROUP PRICE TARGET TO 100 (95) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1882 (1928) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 2596 (3000) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1390 (1265) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

