- BARCLAYS CUTS ITV TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 95 (160) PENCE - BARCLAYS CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1220 (1240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES COATS GROUP PRICE TARGET TO 81 (68) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 330 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3750 (3650) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1545 (1445) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS NICHOLS PRICE TARGET TO 1325 (1375) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 350 (410) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 2200 (2600) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SUPERMARKET INCOME REIT TARGET TO 140 (135) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 240 (250) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 2150 (2500) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 3450 (3700) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 250 (275) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 695 (700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 63 (64) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1180 (1150) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS NCC GROUP PRICE TARGET TO 300 (361) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 192 (194) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 194 (215) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS POLYMETAL TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - JPMORGAN RAISES ASSURA GROUP TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PANMURE RAISES GRIFFIN MINING TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 146 PENCE - PANMURE RAISES MELROSE INDUSTRIES TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 121 (110) PENCE - RPT/RBC RAISES HSBC PRICE TARGET TO 570 (530) PENCE - 'OUTPERFORM'



