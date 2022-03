FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ASSURA GROUP PRICE TARGET TO 80 (87) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ELECTROCOMPONENTS TARGET TO 1060 (1110) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 400 (406) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS QUILTER PRICE TARGET TO 120 (140) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CAPITAL & COUNTIES TO OVERWEIGHT (UW) - TARGET 175 (155) PENCE - BARCLAYS RAISES GREAT PORTLAND TO 'OVERWEIGHT' (UW) - TARGET 700 PENCE - BARCLAYS RAISES PRIMARY HEALTH TARGET TO 160 (156) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 560 (545) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CAPRICORN ENERGY PRICE TARGET TO 215 (220) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 280 (315) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 360 (355) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES M&G TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 267 (237) PENCE - BERENBERG RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 275 (250) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1000 (930) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS NETWORK INTL PRICE TARGET TO 350 (430) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4100 (3600) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1300 (1250) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 580 (500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5900 (5400) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 300 (235) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 5600 (5200) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4300 (4000) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1950 (1750) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MOLTEN VENTURES TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1000 PENCE - JEFFERIES RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6700 (6200) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 310 (275) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BP PRICE TARGET TO 480 (500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS DS SMITH PRICE TARGET TO 570 (588) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ELECTROCOMPONENTS TARGET TO 1300 (1419) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS QUILTER PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2600 (2500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 347 (296) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS STAGECOACH TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 105 (131) PENCE - RBC RAISES HUNTING TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 455 (265) PENCE



- JPMORGAN RAISES AUTO TRADER GROUP TARGET TO 601 (598) PENCE - 'UNDERWEIGHT'



