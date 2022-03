FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 120 (130) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS CRANEWARE PRICE TARGET TO 2725 (3100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HILL & SMITH PRICE TARGET TO 1825 (1995) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS RECKITT TO UNDERPERFORM (MARKET-PERFORM) - PRICE TARGET 5300 (5500) P, - BERNSTEIN RAISES UNILEVER TO MARKET-PERFORM (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 3300 (3500) P - GOLDMAN CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 340 (350) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 4000 (4200) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6640 (6600) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES M&G PRICE TARGET TO 220 (215) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS DS SMITH PRICE TARGET TO 430 (480) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 220 (270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 510 (570) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 56 (63) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 230 (270) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 610 (660) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 290 (365) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS WPP PRICE TARGET TO 1030 (1090) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 208 (190) PENCE - 'EW'



