- BARCLAYS RAISES REDDE NORTHGATE PRICE TARGET TO 556 (516) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 14000 (15000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS IP GROUP PRICE TARGET TO 162 (170) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS MADE.COM PRICE TARGET TO 90 (165) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SPIRENT PRICE TARGET TO 300 (340) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GRESHAM HOUSE PRICE TARGET TO 1275 (1250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS DEVOLVER DIGITAL WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 180 PENCE - BOFA CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1765 (1900) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 2000 (2100) PENCE - 'NEUTRAL' - BOFA CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 400 (485) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS FRASERS GROUP PRICE TARGET TO 620 (695) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 250 (305) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 8600 (10250) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS IWG PRICE TARGET TO 310 (360) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 230 (250) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2630 (2950) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 520 (530) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 335 (340) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 1530 (1650) PENCE - HOLD - DEUTSCHE BANK CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 105 (113) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 320 (335) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 750 (795) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1550 (1640) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1610 (1700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1595 (1616) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS JET2 PRICE TARGET TO 1750 (1800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TUI PRICE TARGET TO 175 (180) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES ON THE BEACH TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 240 (220) PENCE - JPMORGAN CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 163 (201) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 530 (545) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1850 (1900) PENCE - 'BUY' - SOCGEN CUTS RECKITT TO 'SELL' (BUY) - PRICE TARGET 5400 (7200) PENCE - UBS CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 13650 (14000) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 680 (690) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES DS SMITH TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 384 (416) PENCE - UBS RAISES MEDICLINIC INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 352 (338) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RESUMES SMITH & NEPHEW WITH 'NEUTRAL' - TARGET 1200 PENCE



