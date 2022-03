FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.03.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS LSE PRICE TARGET TO 9200 (9500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS NETWORK INTERNATIONAL TARGET TO 340 (440) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WISE PRICE TARGET TO 745 (895) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1500 (1140) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SAFESTORE PRICE TARGET TO 1280 (970) PENCE - 'HOLD' - BOFA REINITIATES EXPERIAN PLC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 3700 PENCE - BOFA REINITIATES INTERTEK WITH 'BUY' - PRICE TARGET 6200 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 375 (425) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 685 (830) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES MANCHESTER UNITED TO 'BUY' (HOLD) - GOLDMAN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 2400 (2560) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 320 (430) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 520 (480) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 2350 (2310) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES STARTS LANCASHIRE HLDGS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 500 PENCE - JPMORGAN CUTS DIPLOMA PLC TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2500 (2950) PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 129 (165) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 750 (725) PENCE - 'HOLD' - PANMURE RAISES BODYCOTE PLC TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 671 (676) PENCE - RBC RAISES ALLIANCE PHARMA PRICE TARGET TO 130 (121) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 4250 (4500) PENCE - 'BUY' - SOCGEN CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 2115 (2175) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 330 (350) PENCE - 'BUY'



