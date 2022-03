FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.03.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS GAMMA COMMUNICATIONS TARGET TO 2150 (2250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3500 (3700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GB GROUP PRICE TARGET TO 850 (1020) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS NETWORK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 450 (540) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS RWS HOLDINGS PLC PRICE TARGET TO 650 (810) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TRUSTPILOT PRICE TARGET TO 200 (440) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ESSENTRA PRICE TARGET TO 370 (360) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 671 (662) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PENDRAGON PRICE TARGET TO 36 (30) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 233 (231) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS BP PRICE TARGET TO 450 (455) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2551 (2038) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 9800 (10400) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 310 (360) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS NETWORK INTL PRICE TARGET TO 450 (500) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS BEAZLEY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 480 (610) PENCE - JEFFERIES CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 5000 (6150) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS RECKITT TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - JEFFERIES RAISES PENDRAGON PRICE TARGET TO 33 (27) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 255 (313) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1585 (1450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 950 (1050) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX RAISES DIAGEO TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 4200 (4000) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES BP TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 490 (465) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2570 (2440) PENCE - 'OVERWEIGHT' - SOCGEN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 260 (288) PENCE - 'SELL' - SOCGEN STARTS WATCHES OF SWITZERLAND WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1430 PENCE - UBS CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 329 (336) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 795 (630) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 1910 (1740) PENCE - 'NEUTRAL'



- BERENBERG CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 715 (745) PENCE - 'HOLD'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de